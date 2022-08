Home » News Calcio Napoli » Niente Napoli per il centrocampista, l’obiettivo può restare in Serie A

Antonin Barak potrebbe rimanere all’Hellas Verona. Il centrocampista classe 1994 è stato accostato più volte al Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato, ma ora sembrerebbe destinato a restare in gialloblù. Lo riporta L’Arena.

Fino a questo momento, nessun club si è mostrato concretamente disponibile a sborsare una somma importante per arrivare al calciatore ceco. L’interesse del Napoli resta, ma prima dovrà eventualmente esserci la cessione di Fabian Ruiz.

Il PSG avrebbe offerto 25 milioni per il centrocampista spagnolo del Napoli. Il calciatore azzurro numero 8 ha il contratto in scadenza nel 2023 ed ha rifiutato le proposte della società partenopea relative al rinnovo. Con questi presupposti, quindi, la cessione appare la soluzione migliore per il club, al fine di evitare di perdere il giocatore a parametro zero il prossimo anno.

Barak Napoli (Getty Images)

Barak, dal canto suo, ha siglato 11 reti e fornito 4 assist la scorsa stagione, lasciando una firma indelebile sul campionato del Verona. Servono circa 20 milioni di euro per portare il centrocampista ceco alla corte di Spalletti.

Nel frattempo, finalizzata la cessione di Petagna, il Napoli aspetta Giovanni Simeone. Si tratta di uno dei protagonisti del sorprendente campionato 2021/2022 dell’Hellas Verona. L’attaccante ha viaggiato su numeri molto importanti per tutto l’arco del campionato, mettendo a segno 17 gol e fornendo 6 assist in 36 gare disputate.