Frenata Petagna-Monza: si allontana Simeone!

In casa Napoli proprio in queste ore, continua a tener banco la vicenda attaccante, gli azzurri ancora non chiudono per Simeone e di conseguenza non possono liberare Petagna.

Quella che sembrava una trattiva già avviata tra il Napoli ed il Verona in realtà sembra abbia subito una brusca frenata.

Simeone (Getty Images)

Difatti, come riportato da Sky Sport, manca l’accordo tra i partenopei e gli scaligeri e di conseguenza, il Monza di Galliani e Berlusconi non può chiudere per l’acquisto di Petagna.

Addirittura, fanno sapere dalla redazione di Sky, che qualora lo stallo di questa trattiva dovesse protrarsi ancora a lungo, potrebbe essere il Monza a fiondarsi su Simeone.

Una notizia davvero importante che cambierebbe completamente gli scenari di questi ultimi giorni.

Il nodo cruciale della trattiva tra il Napoli e il Verona sembra essere la formula: gli azzurri preferirebbero un prestito più diritto di riscatto, d’altro canto la squadra di Setti vorrebbe l’obbligo di riscatto.

Dunque, nelle prossime ore ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti riguardanti queste due trattive che ormai da giorni sono al centro del calciomercato di Serie A.