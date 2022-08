Verso Verona-Napoli: Spalletti ha deciso, sarà lui il titolare! Le ultime

Il Napoli si appresta a scendere in campo allo Stadio Bentegodi per il primo match di Serie A contro il Verona.

La squadra di Luciano Spalletti, come traspare dalle parole di capitan Di Lorenzo, appare motivata e vogliosa di iniziare la nuova stagione con il piede giusto.

Salvatore Sirigu Napoli Titolare (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il tecnico di Certaldo dovrà far fronte alle prime scelte della stagione e i nuovi acquisti vogliono ritagliarsi il loro spazio sin da subito.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mattino, Spalletti opterà per schierare Salvatore Sirigu dal primo minuto contro gli scaligeri. Meret, infatti, non sembra intenzionato a scendere in campo con la maglia azzurra la sua volontà è quella di lasciare il Napoli.

Di seguito quanto scrive il Mattino:

“Non ce la fa più a vivere sul filo del rasoio, pensando che a ogni errore il baratro si possa spalancare sotto i piedi. E a Verona giocherà Sirigu, perchè tanto a un portiere bastano poche ore per prendere le cose in mano. Non è una favola a lieto fine, quella di Meret: non ha voluto rinnovare, sta sbattendo i piedi e adesso vuole andarsene e pure alla svelta”.