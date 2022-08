Home » calciomercato napoli » Nome a sorpresa per il centrocampo: un big ex Serie A può arrivare a zero!

In casa Napoli si attendono novità sul fronte centrocampo, con il nome di Fabian Ruiz che è ben cerchiato in rosso per quanto concerne i discorsi in uscita.

Lo spagnolo ex Betis è sempre più vicino al Paris Saint-Germain, con il quale vanno avanti i colloqui anche il portiere Keylor Navas. Quest’ultimo è sempre più vicino al club azzurro, pronto a puntare sul costaricano come rinforzo di esperienza tra i pali.

Va avanti, frattanto, la caccia anche all’eventuale sostituto di Fabian Ruiz che, come detto, a breve può salutare i partenopei, dopo non aver voluto rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023.

Stando a quanto rivelato dall’edizione online de La Repubblica, il club azzurro sarebbe interessato a Franck Kessié.

Franck Kessié (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

L’ivoriano è alle prese con una questione delicata con il club blaugrana a causa delle difficoltà economiche, che possono stravolgere i piani del ragazzo.

Secondo il quotidiano, il centrocampista – che rischia di saltare i primi impegni in Liga per i motivi spiegati poc’anzi – potrebbe anche decidere di sfruttare la clausola presente sul suo contratto e svincolarsi. Juventus e Napoli – che monitora la situazione vista l’imminente partenza di Ruiz verso il Psg – sono le due società che già in passato hanno manifestato un interesse importante nei confronti del calciatore.