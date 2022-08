ULTIM’ORA – Napoli-Raspadori: nuova offerta degli azzurri!

L’arrivo di Pinamonti al Sassuolo ha senza dubbio incrementato le possibilità di vedere Giacomo Raspadori al Napoli in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Francesco Modugno, giornalista ed inviato Sky, gli azzurri avrebbero preparato una nuova offerta da presentare alla società emiliana per assicurarsi l’attaccante italiano.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Queste le dichiarazioni del giornalista: “Il Napoli ha pronta una nuova offerta per il Sassuolo: la cifra si aggira intorno ai 27-28 milioni di euro più 5 di bonus, con la metà di questi ultimi facilmente raggiungibili“.

Ennesimo tentativo dunque del Napoli per acquistare Giacomo Raspadori, nonostante non arrivi la fumata bianca per concludere l’affare, l’attaccante continua ad aspettare la società azzurra, quest’ultimo ha più volte manifestato la volontà di giocare all’ombra del Vesuvio nella prossima stagione.

Tra cinque giorni il Napoli esordirà in campionato contro il Verona ed i tifosi attendono di sapere quali saranno gli ultimi colpi di mercato del club partenopeo, oltre a Raspadori infatti è atteso in azzurro il Cholito Simeone che prenderà il posto di Andrea Petagna.