Home » News Calcio Napoli » Non solo la Roma, un altro club piomba su Solbakken: rischio beffa per il Napoli

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato. Il Napoli è tra i club più attivi, con il d.s. Giuntoli alle prese con varie trattative tra acquisti e cessioni. Un affare, però, sembrava già definito dagli azzurri. Già, perché nelle scorse settimane era circolata la notizia dell’accordo ormai raggiunto tra i partenopei e Ola Solbakken, esterno norvegese del Bodo Glimt.

Il calciatore classe ’99 ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre e non ha nessuna intenzione di rinnovarlo. Il Napoli pare avergli già fatto svolgere le visite mediche (ha un infortunio alla spalla, ndr) con l’obiettivo di tesserarlo a parametro zero a gennaio. Il piano perfetto degli azzurri, però, potrebbe andare in fumo.

FOTO: Getty – Solbakken

Non solo il Napoli, su Solbakken piomba l’Eintracht Francoforte

Infatti, secondo quanto riporta la Bild, sull’ala norvegese c’è da registrare il forte interesse dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi avrebbero individuato in Solbakken il candidato ideale per rimpiazzare Filip Kostić, destinato a passare nelle prossime ore alla Juventus.

Su Solbakken, ricordiamo, c’era anche il forte interesse della Roma, che aveva affrontato il calciatore in Conference League. La mancata cessione di Zaniolo e l’acquisto di Dybala avevano cambiato i piani dei giallorossi, spianando così la strada al Napoli. L’inserimento nell’affare dell’Eintracht Francoforte potrebbe però rimettere tutto in discussione.