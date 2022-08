Niente Spezia per Meret: un altro club è pronto a farsi sotto

In mattinata si sono risolte le problematiche che, almeno per questa notte, hanno messo in bilico l’affare Dragowski per lo Spezia, che avevano riaperto l’ipotesi bianconera per Alex Meret.

Nell’attesa che il Napoli intervenga sul mercato per un nuovo portiere dopo Salvatore Sirigu, non accennano a placarsi i rumors attorno all’estremo difensore friulano. Quest’ultimo non ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli, che scade il 30 giugno 2023.

Sfumata la pista Spezia, un altro club di Serie A sarebbe pronto a farsi sotto per l’ex SPAL: si tratta del Torino. A renderlo noto è il quotidiano La Stampa, secondo cui Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe essere il titolare, ma non è ancora detta la parole fine sul rebus portieri in casa granata.

VERONA, ITALY – MAY 14: Urbano Cairo (L), President of Torino looks on prior to the Serie A match between Hellas and Torino FC at Stadio Marcantonio Bentegodi on May 14, 2022 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il serbo – si legge – ha scalzato ancora una volta Etrit Berisha in ritiro dopo un finale di stagione poco entusiasmante e le voci di una possibile cessione.

I granata comunque tengono d’occhio Alex Meret, in uscita dal Napoli, perché la scorsa stagione non hanno beneficiato del dualismo tra i due estremi difensori.