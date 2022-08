Home » calciomercato napoli » Mercato Napoli: scenario a sorpresa per Meret, situazione riaperta?

In casa Napoli sono ore frenetiche in tema mercato, con il club azzurro chiamato a dare delle risposte soprattutto per quanto riguarda i portieri.

Nella giornata di ieri, ha sostenuto le visite mediche Salvatore Sirigu, che si legherà agli azzurri con un contratto di un anno più opzione. Inclusa anche una clausola di risoluzione, che prevede un indennizzo di centomila euro nel caso non dovesse scattare la seconda stagione.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – JANUARY 06: Salvatore Sirigu of Genoa CFC reacts during the Serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on January 06, 2022 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Si attendono novità, però per il compagno di reparto che affiancherà l’ex Genoa e Torino in azzurro. A tal proposito, i nomi più accreditati sono quelli di Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga.

Nel caso di arrivo di uno dei due estremi difensori, si aprono le porte della cessione per Alex Meret, che non ha firmato il rinnovo di contratto per le mancate garanzie sul piano tecnico-tattico.

Calciomercato Spezia: si riapre la pista Meret

Per Bartlomej Dragowski allo Spezia sembrava tutto fatto: il portiere, ancora di proprietà della Fiorentina, sembrava a tutti gli effetti l’erede designato di Provedel, acquistato dalla Lazio.

Tuttavia, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha chiesto a Dragowski di rinunciare allo stipendio del mese di luglio e a quello di agosto. Una richiesta che ha fortemente indispettito il calciatore, che è pronto a fare ritorno in Toscana.

A questo punto, se la controversia fra il portiere polacco e la Fiorentina non si risolvesse, lo Spezia potrebbe a quel punto tornare sul profilo dell’altro portiere valutato in queste settimane, vale a dire Alex Meret.

Intanto – si legge -, intorno alla mezzanotte ci sono stati nuovi contatti fra i due club, Fiorentina e Spezia, per cercare di chiarire la situazione, che però non sono stati risolutivi: pertanto il giocatore resta deciso a fare ritorno a Firenze.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00 – Secondo quanto reso noto da Gianluca Di Marzio, si sarebbero risolte le problematiche tra la Fiorentina e Dragowski, con quest’ultimo che è pronto a firmare con lo Spezia. Uno scenario che spazza, definitivamente, la pista Meret per il club ligure.