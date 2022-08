Home » News Calcio Napoli » Nuova squadra per l’ex Napoli: affare fatto in Serie A!

L’Empoli di mister Zanetti ha messo le mani su una vecchia conoscenza del Napoli: Alberto Grassi. L’ex centrocampista del Napoli è molto vicino ad indossare la maglia dei toscani, la trattativa è in fase avanzata e c’è la volontà del calciatore di trasferirsi all’Empoli.

Il centrocampista ex Napoli, Parma ed Atalanta tra le altre, la scorsa stagione era in forza al Cagliari ed ha militato tra le fila dei partenopei durante la stagione 2015-2016 dove non è riuscito ad incidere a causa di qualche infortunio.

In seguito ad una sfortunata, Grassi fu girato in prestito all’Atalanta e poi alla Spal, fino ad arrivare alla cessione a titolo definitivo nel 2019 al Parma e all’esperienza sarda dello scorso anno tra le fila del Cagliari. Ora gli aspetta una nuova sfida con l‘Empoli di Paolo Zanetti, una nuova occasione per lui di dimostrare il suo talento che forse a causa dei troppi infortuni non è mai riuscito ad esprimere a pieno.

Giuseppe Esposito