Fabian al PSG: un aspetto fa riflettere il club parigino, la situazione

Va avanti la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per il centrocampista Fabian Ruiz, che si avvicina sempre più allo sbarco il Ligue 1.

L’ex Betis è in scadenza di contratto nel giugno del 2023, facendo sapere ai partenopei di non voler rinnovare l’accordo in essere. Situazione che ha posto il club di Aurelio De Laurentiis a valutare eventuali offerte. Proposta che arrivata dal club francese, pronto a strapparlo al Napoli per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive:

“(…) La situazione non s’è raffreddata ma si è prestata a riflessioni e il PSG sta definendo con l’entourage del calciatore aspetti contrattuali che non sono chiaramente secondari: potrà succedere (anche) che si chiuda al primo settembre, perché tutto è avviato, ma intanto il Napoli dovrà guardarsi dentro, preparare le contromosse e scegliere le proprie strategie da sfruttare nel caso in cui l’operazione legata al centrocampista spagnolo rientri tra i last minute”.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore per la sostituzione del numero 8 azzurro, spicca quello di Ndombele, che può rivelarsi l’opportunità di mercato che Giuntoli cerca di cogliere in queste ultime settimane di mercato.