Ndombele al Napoli, occasione per De Laurentiis: cosa è successo con il Tottenham!

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli delle novità di calciomercato in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Calciomercato Napoli, Ndombele sostituisce Fabian?

“Il Napoli potrebbe non sostituire Fabian? Sì, questo ragionamento ci sta. Io credo che il Napoli non prenderà uno tanto per prenderlo. Deve trovare l’occasione giusta, un buon investimento. Szoboszlai è stato sondato, ma ha avuto dei problemi la scorsa stagione; Lo Celso è stato seguito, ma ora la pista sembra essersi raffreddata e potrebbe andare altrove; Barak è sempre monitorato”.

“Ndombele? È stato proposto al Napoli. In questa fase si possono cogliere delle occasioni nelle rose dei top club che hanno molti giocatori, soprattutto importanti e che possono arrivare a poco prezzo. L’ingaggio non è abbordabilissimo, perciò bisogna trovare un compromesso”.

Calciomercato Napoli, Ndombele Tottenham (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Calciomercato Napoli, Navas o Kepa tra i pali?

“Meret dopo l’arrivo di Sirigu? È una vicenda che faccio fatica a decifrare. La gestione di Meret è da rivedere. La gestione non solo da parte della società, ma soprattutto da parte dell’entourage del calciatore. Non puoi trovarti ad agosto quasi a supplicare lo Spezia perché altrimenti non sai dove piazzare il tuo portiere. Ha fatto male, ha fatto diversi errori, è spesso partito da titolare ma ha perso il posto. È un problema soprattutto per lui, il Napoli ha già preso un altro portiere, dovrebbe anche arrivarne un altro e quindi al massimo avrà uno scompenso economico; ma sarà Meret eventualmente a non giocare“.

“Navas in vantaggio su Kepa? Hanno entrambi degli stipendi fuori portata per il calcio italiano. Sono cifre elevatissime, la difficoltà è quella. Con Navas ci sarebbe la questione Fabian che potrebbe facilitare la trattativa. Sono trattative separate, ma una volta che gli vendi Fabian il PSG potrebbe aiutarti. Navas potrebbe anche restare al Napoli; al secondo anno scatta il decreto crescita e ci sarebbero grosse agevolazioni. Kepa è giovane e anche se dovesse venire un anno, il successivo tornerebbe al Chelsea”.