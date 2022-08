Home » Copertina Calcio Napoli » Kepa o Navas? Chi è in pole per la porta del Napoli: assist dal club per gli azzurri!

Dopo Salvatore Sirigu, che ieri ha sostenuto le visite mediche alla clinica Villa Stuart, il Napoli è alla ricerca del portiere titolare, dando per appurato il più che traballante futuro di Alex Meret.

Il portiere friulano non ha accettato, al momento, la proposta di rinnovo del club azzurro, alla luce delle mancate garanzie della titolarità, condizione fondamentale posta dall’estremo difensore per firmare il prolungamento.

Due sono i nomi monitorati dal Napoli per la porta: Kepa Arrizabalaga e Keylor Navas, con quest’ultimo che negli ultimi giorni ha scalato gerarchie e consensi.

Navas al Napoli: il PSG pronto alla buonuscita

Keylor Navas è in uscita dal Paris Saint-Germain, che in queste ore sta sensibilmente accelerando per il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

Non è affatto escluso che nel corso dei colloqui per lo spagnolo, si siano approfonditi i discorsi anche per il portiere ex Real Madrid.

L’assist, inoltre, potrebbe servirlo proprio il club parigino, stando a quanto rivelato dall’edizione odierna de La Repubblica:

“Il favorito, al momento, è Keylor Navas. Napoli e Psg stanno già dialogando per Fabian, sempre più vicino al trasferimento in Francia. L’accordo è ad un passo. I due affari sono slegati, ma sicuramente i club stanno pure cercando una formula sul 35enne numero uno del Costarica, chiuso da Donnarumma in Francia.

Il Psg dovrà ovviamente contribuire al pagamento del maxi-ingaggio: non è esclusa neanche una buonuscita per consentirgli di legarsi al Napoli per due anni”.