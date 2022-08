Retroscena Meret: svelato il motivo del mancato rinnovo

Alex Meret, portiere del Napoli, nelle scorse settimane sembra ad un passo dal rinnovo. L’annuncio, però non è mai arrivato e ad oggi la trattativa è ferma e pare non siano i margini per un esito positivo.

Rinnovo Meret (Getty Images)

La redazione di Radio Marte ha spiegato i motivi dietro questa brusca frenata. La scelta di non rinnovare è stata presa dal portiere friulano di fronte alla proposta di inserire una clausola rescissoria da 50 milioni all’interno del contratto.

Di seguito quanto riferito dalla redazione di Radio Marte:

“Meret ed il suo entourage hanno detto di no alla clausola da 50 milioni di euro che Aurelio De Laurentiis voleva inserire nel nuovo contratto. La proposta era di oltre 1 milione di stipendio netto più, una super clausola per blindarlo. Alex Meret ed il suo procuratore non hanno accettato queste condizioni, dicendosi disposti, al massimo, ad inserire una clausola da non oltre 20 milioni, ma che andasse in vigore soltanto tra due anni, non prima. Proprio questo aspetto avrebbe rappresentato un intoppo, bloccando così definitivamente la trattativa. Successivamente, la situazione si è complicata per la volontà del ragazzo di andar via nel caso in cui il Napoli avesse acquistato un altro portiere di alto livello“.