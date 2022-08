Mertens non tradisce! Dal Galatasaray svelano cosa è successo con la Juventus

L’addio di Dries Mertens è stato certamente uno dei colpi più duri da digerire per la tifoseria partenopea. Il miglior marcatore della storia del Napoli non ha trovato l’accordo con la dirigenza azzurra per il rinnovo ed è per questo motivo che le strade del Napoli e del belga, si sono dovute separare.

Dries Mertens Galatasaray (Getty Images)

Dries Mertens, da ieri, è un nuovo giocatore del Galatasaray, ma le offerte non sono mancate.

Tra le pretendenti c’era anche la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri avevano offerto 5 milioni a stagione, il calciatore però ha rifiutato. Mertens non aveva alcuna intenzione di chiudere la carriera in bianconero e, soprattutto, non voleva tradire l’affetto di Napoli.

A rivelarlo è stato Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Galatasaray, ai microfoni di Tivibu Spor.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“La Juventus aveva offerto 5 milioni a Mertens, Lui ha rifiutato, non voleva chiudere la carriera in bianconero. Dries ha aspettato una settimana per firmare con il Galatasaray”.