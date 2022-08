Insigne non parteciperà all’MLS All-Star Skills Challenge: arriva il comunicato

Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli, si è trasferito al Toronto in questa sessione di calciomercato firmando a zero con la società canadese. Nell’ultima gara disputata dal Toronto, Insigne ha anche trovato la sua prima rete con un gran destro che si è infilato alle spalle del portiere.

Come di consueto in MLS alcuni calciatori prendono parte all’MLS All-Star Skills Challenge dove i prescelti si cimentano in diverse prove con il pallone facendo scatenare il pubblico. Come comunicato dal Toronto però Lorenzo Insigne non prenderà parte all’evento per esigenze familiari, l’attaccante resterà infatti a Toronto con sua moglie ed i suoi figli per sostenere la sua compagna in dolce attesa.

Di seguito il comunicato del Toronto:

“L’attaccante del Toronto FC Lorenzo Insigne non parteciperò all’MLS All-Star Skills Challenge a causa di una situazione familiare che obbliga Insigne a restare a Toronto con moglie e figli. Il club sostiene pienamente Lorenzo e la sua famiglia”.

Si attendono ufficialità per la lista dei calciatori che prenderanno parte all’evento americano.