Infortunio Politano: le ultime sulle condizioni in vista di Verona-Napoli

Negli ultimi giorni di ritiro, Matteo Politano ha riscontrato un infortunio al polpaccio sinistro, che lo ha tenuto fuori dal campo nell’amichevole del 6 agosto contro l’Espanyol. Il numero 21 del Napoli era uscito dal campo con il sostegno dei medici nel corso del test stagionale contro il Girona al 23′ minuto per un risentimento muscolare.

FOTO: (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images), Politano

L’infortunio è sembrato poi più grave del solito e la ripresa del calciatore è ancora in via di definizione, nonostante gli esami strumentali svolti. È ancora in bilico, infatti, la presenza di Matteo Politano nelle fila del Napoli per la partita inaugurale di Serie A contro il Verona il 15 agosto al Bentegodi.

Le ultime sulle condizioni di Politano

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fornisce un aggiornamento circa le condizioni del calciatore, sottolineando come Luciano Spalletti nel corso degli allenamenti, ripresi l’altro ieri, valuterà la disponibilità dell’attaccante. Il quotidiano parla di una lenta, ma progressiva risoluzione del risentimento al polpaccio sinistro, che lascia ancora dubbi circa la sua presenza nel match contro il Verona.