Verona-Napoli, biglietti in vendita da oggi: c’è la notizia sui tifosi azzurri

Cresce l’attesa per il debutto del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 15 agosto contro il Verona allo Stadio Bentegodi.

Hellas Verona-Napoli Prezzi Biglietti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Gli azzurri hanno intenzione di iniziare al meglio il nuovo campionato di Serie A. La squadra di Spalletti appare motivata nonostante le diverse cessioni che hanno costellato l’estate azzurra. Il Napoli affronterà un Verona apparso in grande difficoltà in questo avvio di stagione. Gli “Scaligeri” sono usciti sconfitti per 4-1 dalla sfida contro il Bari in Coppa Italia e il mercato dei gialloblu appare fermo.

Il centravanti del Verona, Giovanni Simeone, appare prossimo a vestire la magia del Napoli ed è un’ulteriore perdita in casa veneta.

Da oggi saranno in vendita i tagliandi per il primo match del campionato azzurro e, a tal proposito, l’edizione odierna del Mattino si è soffermata sulla vendita dei biglietti.

Di seguito quanto comunicato dal Mattino:

“Da ieri è partita la vendita libera degli abbonamenti al Napoli. Vendita che continuerà nei prossimi giorni. Da oggi invece saranno disponibili i biglietti per la trasferta di Verona nel settore ospiti. Il prezzo dei tagliandi sarà di 25 euro e bisognerà aver sottoscritto il programma di fidelizzazione della SSC Napoli”.

Buone notizie dunque per i tifosi del Napoli che, qualora disponessero della Fidelity Card, potranno prendere parte alla trasferta di Verona senza alcun problema.