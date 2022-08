Home » News Calcio Napoli » Raspadori in campo per 90′ in Modena-Sassuolo: un clamoroso errore condanna i neroverdi

È iniziata ufficialmente oggi la stagione sportiva di Giacomo Raspadori e del Sassuolo di Dionisi: i neroverdi hanno disputato i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Modena.

L’attaccante italiano, nonostante il forte pressing del Napoli ha disputato, a sorpresa, tutti i novanta minuti di gioco e, dunque, non è stato affatto risparmiato dal proprio tecnico.

Giacomo Raspadori (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

In particolare, proprio da un errore di Raspadori è nato il primo gol del Modena: l’attaccante nel proporsi incontro alla difesa per giocare il pallone, sbaglia il passaggio fornendo involontariamente l’assist a Falcinelli per il vantaggio del Modena.

Il giocatore è apparso poco sereno e non molto brillante, non ha giocato molti palloni; probabilmente le voci di mercato insistenti su di lui non gli hanno permesso di esprimersi al 100%.

In aggiunta a ciò, proprio come riportato quest’oggi da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, al termine dell’incontro ci sarà un nuovo contatto Napoli-Sassuolo e chissà che non possa essere quello decisivo per portare il giovane attaccante alla corte di Spalletti.

Dunque, questa potrebbe essere stata l’ultima partita di Raspadori con il Sassuolo: una sconfitta amara per i neroverdi che perdono il derby e abbandonano la Coppa Italia.