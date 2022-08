Raspadori al Napoli? Succederà dopo Modena-Sassuolo di Coppa Italia! I dettagli

Sono ore concitate per il calciomercato del Napoli. La trattativa più calda in casa azzurra è quella che si sta svolgendo con il Sassuolo per l’acquisto di Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000 è il prescelto dai partenopei per sostituire Dries Mertens, l’accordo con il giocatore non sarebbe un problema ma con il club neroverde si fatica a trovare un’intesa.

Intanto tra pochi minuti Raspadori sarà in campo con il Sassuolo per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Modena. Una scelta che ha lasciato stupiti tutti, ma il tecnico Dionisi ha scelto di schierarlo avendolo ancora a disposizione.

FOTO: Getty – Raspadori Sassuolo

La vera notizia, però, è che – come riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio -, al termine del match ci sarà un nuovo incontro tra il Napoli e il Sassuolo per parlare del trasferimento dell’attaccante. La volontà tra le parti è chiara: tutti vogliono concludere il trasferimento. Non resta che trovare l’accordo economico tra i due club.

Secondo quanto riferito da Rai Sport, inoltre, nelle scorse ore gli emiliani avrebbero già rigettato un’offerta da 28 milioni di euro più il cartellino di uno tra Ounas e Petagna, chiedendo 35 milioni più 5 di bonus.