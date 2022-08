Affare Raspadori, nuovo contatto con il Sassuolo: il Napoli propone uno scambio!

Dopo le cessioni che si stanno ultimando in queste ore, con Fabian Ruiz verso il PSG e Contini alla Sampdoria, il calciomercato del Napoli si proietterà sui prossimi acquisti. Il primo obiettivo è rinforzare l’attacco e il nome scelto dagli azzurri è quello di Giacomo Raspadori.

Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ha svelato le ultime sull’affare che vede coinvolte Napoli e Sassuolo. Ecco quanto evidenziato: “Nuovo round telefonico tra De Laurentiis e Carnevali ad ora di pranzo. Manca l’intesa. Rifiutata un’offerta da 28 milioni più Ounas o Petagna. Carnevali ha rilanciato chiedendo 35 più 5 di bonus. Prossimo aggiornamento telefonico o stasera dopo il match di Coppa Italia o domani mattina“.

Petagna Napoli

Ricordiamo che alle ore 18, infatti, il Sassuolo sarà in campo contro il Modena per il match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Dopo aver sistemato la questione attaccanti, il Napoli si concentrerà sui portieri. Due i nomi in cima alla lista del d.s. Giuntoli: Kepa del Chelsea o Keylor Navas del PSG. Nelle prossime ore anche questa trattativa subirà un’accelerata.