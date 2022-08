Home » calciomercato napoli » Calciomercato in uscita, tanto lavoro per Giuntoli: le ultime su Gaetano e Zerbin

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è al lavoro per cercare di far quadrare il calciomercato del Napoli fra entrate e uscite. Tanti i calciatori ceduti in questa sessione, fra cui addii molti dolorosi come quello di Koulibaly. Da valutare anche la posizione di Fabian Ruiz, su cui il pressing del Psg è sempre più forte.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport segnala le ultime novità riguardo gli esuberi da piazzare: al rosa azzurra presenta infatti al momento 28 giocatori di cui molti con le valigie pronte.

Foto: Getty Images- Alessio Zerbin

Calciomercato Napoli, le ultime sulle uscite

Fra i giocatori da piazzare, alcuni giovanissimi come Costanzo e Zedadka, per cui si prospetta un prestito in Serie C, così come per i portieri Marfella e Idasiak. Per il bomber della Primavera azzurra Ambrosino, invece, la possibile destinazione è il Bari in Serie B.

Per quanto riguarda il portiere Nikita Contini, invece, è sempre più vicino il prestito alla Sampdoria, dove farà da vice Audero. Su Gaetano, le ipotesi più concrete sono quelle di un ritorno alla Cremonese (squadra che ha trascinato in Serie A nella scorsa stagione in prestito) oppure quella di un altro anno in B al Parma (allenato dal suo ex allenatore ai grigiorossi Fabio Pecchia).

Complicata anche la situazione di Zerbin: su di lui è finito il Lecce, intenzionato a dargli spazio. L’edizione odierna di Tuttosport segnala il gradimento nei suoi confronti anche di Sassuolo e Verona (che vorrebbero il suo inserimento nelle trattative legate a Raspadori e Simeone).