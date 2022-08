VIDEO – Furia Berardi dopo Modena-Sassuolo: rissa sfiorata con il tifoso!

Il clima in casa Sassuolo non è dei migliori: molti giocatori importanti sono andati via, altri lasceranno la squadra. Questa continua incertezza toglie serenità all’intero ambiente. Tra le uniche certezze dei neroverdi c’è sicuramente il capitano Domenico Berardi, il quale quest’anno indosserà anche la maglia numero 10, simbolo della sua importanza nella storia del club.

Domenico Berardi (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Difatti, l’attaccante campione d’Europa, seppur accostato a molte big di Serie A e non solo, non ha mai ceduto alle continue lusinghe e, dunque, si appresta a vivere l’ennesima stagione in maglia neroverde.

Tuttavia, quest’oggi ha perso le staffe anche lui, sintomo che c’è del nervosismo in casa Sassuolo: al termine del match perso contro il Modena, all’uscita dal campo Berardi è stato insultato da un tifoso, l’attaccante ha reagito in prima persona cercando di farsi giustizia da sé.

Un episodio davvero spiacevole per un professionista come Berardi, il quale amareggiato dal risultato e in preda alla stanchezza ha sicuramento perso lucidità incappando nelle provocazioni del tifoso.

Arrivano le scuse sui social

AGGIORNAMENTO 23:35 – Domenico Berardi in questi minuti ha rotto il silenzio e ha tenuto a scusarsi per quanto successo dopo Modena-Sassuolo. Di seguito, il messaggio apparso su Instagram:

“Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dallo stadio dopo la partita contro il Modena.

Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in

maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda.

Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria”.