Home » News Calcio Napoli » Batosta Verona in Coppa Italia: sconfitta 1-4 contro il Bari

Il prossimo campionato di Serie A è ormai alle porte e il Napoli è già al lavoro per farsi trovare pronto per la prima sfida della stagione.

Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno l’Hellas Verona di Cioffi, nuovo tecnico degli scaligeri, il prossimo 15 agosto. La stagione dei gialloblu, però, è già iniziata. Il Verona ha affrontato, infatti, il Bari di Luigi De Laurentiis in Coppa Italia.

I Galletti, neopromossi in Serie B, hanno sovvertito i pronostici, strappando la qualificazione al secondo turno allo Stadio Bentegodi con un clamoroso 1-4.

Il Verona, dopo essere passato in vantaggio con Lasagna, è stato rimontato dalla rete dell’ex Napoli Folorunsho e dalla tripletta di Cheddira.

Verona in affanno, occasione per il Napoli?

Con il campionato ormai alle porte, la sconfitta contro il Bari, non è certo un segnale incoraggiante per gli uomini di Cioffi. La squadra sembra ancora un cantiere aperto e affrontare una squadra del calibro del Napoli sicuramente non aiuta.

Le difficoltà dei gialloblu potrebbero rappresentare una ghiotta occasione per il Napoli, che storicamente ha sempre faticato contro i veneti. Iniziare con una vittoria potrebbe garantire alla squadra di Spalletti un po’ di entusiasmo che è mancato in questa estate tormentata.