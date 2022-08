Due giorni di riposo per il Napoli: “Gli allenamenti riprenderanno martedì”

Il Napoli ha concesso un piccolo riposo a tutti i calciatori della rosa azzurra al termine del secondo ritiro stagionale, quello di Castel di Sangro.

Come comunicato infatti dalla società partenopea sul proprio sito ufficiale, gli allenamenti del club riprenderanno martedì pomeriggio, per preparare al meglio il debutto in Serie A contro l’Hellas Verona al Bentegodi lunedì 15 agosto alle 18:30.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli riprenderà martedì pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30”.

Due giorni di riposo per i calciatori, ma sicuramente di pienissima attività per la dirigenza, Giuntoli soprattutto. Visto che il Napoli deve ancora chiudere diversi colpi sul mercato e l’inizio della stagione incombe sempre di più.

Non resta far altro che aspettare per capire quale sarà la rosa definitiva del Napoli per questa stagione.