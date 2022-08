Home » News Calcio Napoli » Gli eredi di Maradona portano in tribunale Stefano Ceci ed il Napoli: il motivo

Continua la querelle giudiziaria tra la famiglia di Diego Armando Maradona, in particolare i suoi eredi, e Stefano Ceci, lo storico manager del Pibe de Oro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno la questione relativa a alle maglie con l’effige di Diego Armando Maradona che il Napoli ha messo in vendita lo scorso novembre hanno portato ad una causa che finirà in tribunale.

Football legend Argentinian Diego Maradona kisses a SSC Napoli number 10 jersey during a press conference on February 26, 2013 in Naples. Maradona, who rarely stepped foot in Italy since leaving under a cloud in the 1990s amid claims of collusion with mafia dons and a positive drugs test for cocaine, asked for “justice” in his dispute with Italian tax authorities on an emotional trip to Naples — the scene of some of his greatest career successes. AFP PHOTO / CARLO HERMANN (Photo by CARLO HERMANN / AFP) (Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

Gli eredi di Maradona hanno citato in giudizio sia Ceci sia il Napoli per il valore dei diritti di immagine che si aggira sui 450mila euro. In particolare la quelle riguarda la società “Diez”, di proprietà di Stefano Ceci, la quale ha stipulato un contratto con il Napoli. Maradona aveva raggiunto un accordo con il manager cedendogli i diritti di immagine tre mesi prima della sua scomparsa.

Ceci ci tiene a far riconoscere la validità di quell’accordo ed in base al contratto stipulato con Maradona ha deciso di liquidare agli eredi il 50% dei diritti di immagine decurtati dalle spese.