“Giocatore rivelazione?”, Adani sceglie un azzurro: il nome

Daniele Adani ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Tra le tante domande che gli sono state fatte, una delle più importanti è sicuramente quella relativa ai giocatori rivelazione di questa Serie A che si appresta ad iniziare.

Tra i giocatori che potranno sorprendere tutti, Lele Adani ha scelto anche un calciatore del Napoli.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Kim mi piace, anche se non gli si può ancora chiedere di sostituire completamente Koulibaly. Però può tranquillamente giocare titolare anche in una squadra importante come il Napoli. La sua capacità di aggredire molto alto lo rende un difensore moderno. Cerca spesso l’anticipo sull’attaccante, accorciando molto anche verso metà campo. Lo può fare perchè avendo tanta fisicità e velocità può permettersi di lasciarsi tanti metri alle spalle”.

“Se dovessi scegliere un solo aggettivo direi affidabile, anche perchè in Nazionale Kim ha mostrato una leadership naturale. Spalletti lavorerà per compensare la partenza di Koulibaly facendo aumentare l’attenzione collettiva e migliorando nelle coperture preventive”.