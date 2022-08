Nuovo portiere Napoli, l’ha detto Alvino in diretta su Navas!

La questione portieri in casa Napoli sembra non avere fine. Ad una settimana dall’inizio del campionato, infatti, non si conosce ancora con certezza il nome del portiere titolare per la stagione calcistica 2022/23.

Tanti sono i portieri che sono stati accostati alla squadra azzurra, uno fra tutti il portiere spagnolo del Chelsea, Kepa Arrizabalaga. Quest’ultimo secondo quanto dichiarato dal giornalista napoletano Carlo Alvino, sembra aver perso quotazioni a discapito del portiere del Paris Saint-German, Keylor Navas.

Ecco quanto dichiarato dal giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal sulla situazione portieri:

MADRID, SPAIN – MARCH 09: Keylor Navas of Paris Saint-Germain warms up prior to the UEFA Champions League Round Of Sixteen Leg Two match between Real Madrid and Paris Saint-Germain at Estadio Santiago Bernabeu on March 09, 2022 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

“Le quotazioni di Keylor Navas sono in forte rialzo rispetto a Kepa in questo momento. Il Napoli ha sempre giocato su due tavoli, nell’ultima settimana si ipotizzava addirittura di un arrivo oggi del portiere basco, invece dalle indicazioni che ho il portiere del PSG è quello in vantaggio in questo momento”.

FERNANDO GRAZIANO