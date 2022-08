Infortunio Politano, brutte notizie per Spalletti? Le condizioni

Il Napoli ha concluso il ritiro di Castel di Sangro: questa sera, dopo l’amichevole contro l’Espanyol, gli azzurri hanno salutato l’Abruzzo e hanno fatto ritorno a Napoli. L’ultimo testo contro gli spagnoli ha lasciato ancora tante perplessità tra i tifosi partenopei: un altro pareggio, il terzo in quattro amichevoli a Castel di Sangro, e questa volta senza nemmeno trovare la via del gol. Una squadra che non sembra essere in gran forma, a ormai nove giorni da Verona-Napoli, prima giornata di Serie A: la preoccupazione è assolutamente giustificata.

Infortunio Politano

A preoccupare ulteriormente mister Spalletti, però, sono le condizioni di Matteo Politano. L’esterno azzurro è fermo dall’amichevole contro il Girona di mercoledì: l’ex Sassuolo uscì al 23′ minuto a causa di un problema al polpaccio sinistro.

Il problema non sembrava poter destare molte preoccupazioni, ma il giornalista di Sky, Francesco Modugno, ha dato aggiornamenti sulle su condizioni: Politano farà ulteriori esami strumentali lunedì a Napoli, ma l’infortunio potrebbe essere più serio di un semplice indurimento al polpaccio sinistro. Una tegola pesante per Spalletti a pochi giorni dall’inizio del campionato