Un altro club piomba su Simeone: la risposta dell’attaccante!

Il Napoli è da tempo sulle tracce dell’attaccante argentino Giovanni Simeone. Quest’ultimo è considerato dalla dirigenza il perfetto vice Osimhen.

Secondo quanto dichiarato dall’edizione odierna de L’Arena, sull’attaccante dell’Hellas Verona è piombato anche il Nizza. La dirigenza veneta ha fretta di chiudere la questione, ed il Napoli sembra essere la meta preferita del calciatore classe ’95, che al momento si sta allenando da solo in attesa di fare chiarezza sul suo futuro. Ecco quanto scritto dal giornale:

“Un nuovo pretendente per Giovanni Simeone. L’ultima richiesta di informazioni è arrivata dalla Francia e precisamente dal Nizza. Il club transalpino è alla ricerca di un attaccante verso i prossimi preliminari di Conference League”.

VERONA, ITALY – OCTOBER 03: Daniel Bessa of Hellas Verona celebrates his goal with his team-mates Giovanni Simeone and Antonin Barak during the Serie A match between Hellas Verona FC v Spezia Calcio at Stadio Marcantonio Bentegodi on October 03, 2021 in Verona, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

“L’argentino piace in Costa Azzurra ma non solo. Il Napoli è sempre in primo piano. Intanto però emergono succosi retroscena. Simeone quest’estate era già stato blandito da due club di Serie A, ovvero la Salernitana ed il Monza, che si erano spinte vicine a quota 20 milioni. Ma il Cholito ha volto lo sguardo altro. E adesso il Verona vorrebbe stringere i tempi. Simeone si sta allenando in solitaria a Peschiera e sta aspettando l’affondo del Napoli, in attesa di chiarezza sul proprio futuro. Una situazione da risolvere in fretta tra tutte le parti in causa. Il campionato, ormai, è alle porte”.

FERNANDO GRAZIANO