Gaetano e Petagna insieme in Serie A? C’è anche l’annuncio

Andrea Petagna e Gianluca Gaetano sono sulla bocca di tutti. I due azzurri sono tra i calciatori più chiacchierati per il calciomercato del Napoli e nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità sia per il centrocampista che per il centravanti.

Entrambi piacciono in Serie A, a diversi club, ma non sono ancora arrivate offerte allettanti per accettare un’eventuale cessione (anche in prestito).

Gaetano Cremonese (Getty Images)

Cremonese su Gaetano e Petagna? Parla Braida

Gianluca Gaetano e Andrea Petagna sono al centro dei progetti della Cremonese per il calciomercato estivo: possono lasciare il Napoli e continuare insieme?

“Gaetano è napoletano ed ha Napoli nel cuore, calcisticamente è cresciuto nella Cremonese e ha avuto un ottimo percorso. Avremmo voluto proseguire insieme, però poi ci sono gli interessi delle società e quelli del Napoli non coincidono con i nostri. Io dico solo che questo ragazzo non deve perdere tempo a stare in panchina. Qui è apprezzato ma noi intanto abbiamo fatti altri movimenti in quel ruolo perchè non potevamo aspettare”.

Petagna? “Per noi sarebbe un’ottima soluzione, un giocatore importante. Però è evidente che non è semplice perchè bisogna far quadrare i conti ed i costi”