Zerbin sicuro: lo ha detto sul suo futuro a Napoli

Prima vittoria per il Napoli in questo ritiro di Castel di Sangro: gli azzurri hanno vinto 3-1 contro il Girona. I ragazzi di Spalletti, dopo i pareggi per 2-2 contro Adana Demirspor e 1-1 con il Maiorca, riescono a battere Girona, non senza sofferenze: dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 per l’autogol dell’ex David Lopez, gli spagnoli trovano il pareggio al 56′ con Castellanos; Petagna e Kvaratskhelia al 77′ e all’80’ chiudono i conti e portano a casa la vittoria.

Napoli Girona

Uno dei protagonisti del match è stato Alessio Zerbin: il giovane attaccante azzurro è entrato nella ripresa e ha servito l’assist vincente per Andrea Petagna. L’ex Frosinone ha parlato ai microfoni ufficiali del club: ecco le sue parole.

“Sono un po’ stanco, ma è stata una bella soddisfazione oggi. Nelle ultime uscite, non è andata molto bene, quindi oggi il mister ci teneva a fare bene nel secondo tempo.

Io nasco come esterno alto però mi sono messo a disposizione del mister adattandomi alle sue richieste. Non ho alternative se non quelle di ascoltare l’allenatore.

Ero un bimbo nei miei primi momenti a Napoli, non sapevo quello che stava per succedermi. Sono stato in giro per l’Italia per cinque anni ed ora sono contento di essere qui. Voglio dare una mano a questa squadra e giocare per il Napoli.

È fondamentale per un giovane fare la gavetta dalla Serie D alla Serie A. Molti giovani credono sia inutile fare quei campionati, ma servono per crescere. Luogo preferito di Napoli? Posillipo. Mi ricordo del mio primo impatto con Napoli: ero a casa di Giaccherini che avevamo lo stesso procuratore e mi innamorai subito della vista”.