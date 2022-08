Kepa-Napoli, manca ancora l’accordo sui bonus: spunta il nome della prima alternativa

La trattativa per l’arrivo di Kepa al Napoli è entrata nella sua fase più calda. Il giocatore ha detto sì agli azzurri e si sta provando a lavorare per risolvere gli ultimi dettagli utili a chiudere il tutto e ufficializzare il nuovo portiere.

L’edizione odierna de Il Mattino segnala però delle difficoltà che rischiano di dilatare i tempi per ottenere il sì definitivo del Chelsea: manca ancora infatti l’accordo sui bonus da corrispondere ai blues in cambio del prestito.

Foto: Getty Images- Simon Mignolet

Portiere Napoli, si valuta Mignolet come alternativa a Kepa

I bonus chiesti dal club inglese sono piuttosto costosi: 3 milioni per il piazzamento fra le prime 3 in Serie A e altri 2.5 milioni per il passaggio agli ottavi di Champions, più un costo fisso di 3 milioni. Sommando questi ai 2.5 milioni di ingaggio da corrispondere al giocatore, il prezzo totale dell’operazione lieviterebbe ad 11 milioni di euro.

Proprio per questo, la dirigenza azzurra valuta anche altre piste nel caso in cui possa saltare quest’operazione. I nomi sono sostanzialmente tre: Navas del Psg, Trapp dell’Eintracht Francoforte e Mignolet del Club Brugge (primo nome di questa lista B).