Home » calciomercato napoli » Calciomercato Napoli: beffa per gli azzurri, sfuma il rinforzo per la porta

Salvatore Sirigu al Napoli rischia di non concretizzarsi: la trattativa potrebbe sfumare definitivamente a breve. L’estremo difensore reduce dall’avventura al Genoa è attualmente svincolato e nelle scorse settimane si è parlato di un suo possibile approdo in maglia azzurra come vice-Meret. Adesso, però, la società partenopea ha gli occhi puntati su Kepa ed è focalizzata solamente sull’esito positivo della trattativa. Motivo per il quale si stanno allungando i tempi sull’affare Sirigu, che è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro dopo la retrocessione con il Genoa.

(Getty Images)

Rischia di saltare l’affare Sirigu

Tutto questo temporeggiare sulla scelta di acquistare Sirigu, però, rischia di far saltare la trattativa. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il portiere classe ’87 è vicinissimo all’approdo al Fenerbahce. Dopo aver acquistato l’italobrasiliano Joao Pedro dal Cagliari, i turchi sono pronti ad abbracciare un nuovo italiano nella loro terra. Questa volta un Campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura dell’operazione, per una nuova avventura destinazione Istanbul.

Alessio Landolfi