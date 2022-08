Raspadori-Napoli, De Laurentiis pronto ad intervenire: l’idea per sbloccare la trattativa

È diventata il tormentone di questi ultimi giorni di mercato la trattativa per Raspadori al Napoli. Società e allenatore hanno scelto lui per aumentare la qualità offensiva della squadra azzurra e anche il giocatore è disposto ad accettare il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Le notizie della serata di ieri segnalano però un grosso ostacolo: la concorrenza della Juventus.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa fra Sassuolo e Napoli per l’attaccante, il quale ha già trovato l’accordo contrattuale con gli azzurri (un quinquennale da 2.5 milioni a stagione).

De Laurentiis Napoli (Getty Images)

Raspadori, il Napoli si prova una formula “alla Locatelli”

La volontà dei nero verdi è quella di stringere i tempi: la cessione è possibile solo se avverrà in tempi brevi. Segnale di questo è anche la trattativa già avviata da loro con l’Inter per l’eventuale sostituto di Raspadori, cioè Pinamonti. C’è insomma una deadline: se non si chiude in fretta, l’affare può saltare. Per questo, si potrebbe provare a chiudere anche senza aspettare le cessioni, date le difficoltà incontrate nelle trattative relative a Fabian Ruiz e Zielinski.

A poter risultare decisivo può diventare dunque l’intervento di Aurelio De Laurentiis, utile a sbloccare in fretta la situazione. La richiesta del Sassuolo è molto elevata (35 milioni) ma l’idea del presidente è quella di strappare una formula alla Locatelli, con pagamento dilazionato in tre anni.