Zerbin in piazza a Castel di Sangro: le dichiarazioni sul suo futuro

Un futuro ancora tutto da scrivere per Alessio Zerbin, che continua a sognare l’azzurro. Il classe 99′ di proprietà del Napoli ha stupito tutti a Frosinone nella stagione appena trascorsa con un bottino di 9 gol e 3 assist. Di ritorno dal prestito, bisognerà fare chiarezza nei prossimi giorni per quel che ne sarà in futuro. Verrà ceduto in prestito o rimarrà alla corte di Spalletti come alternativa sulla fascia sinistra a Kvaratskhelia? Intanto il giocatore ha parlato pochi minuti fa dal ritiro di Castel di Sangro in Piazza Plebiscito insieme ai suoi compagni di squadra Politano e Gaetano.

Photo: Getty Images

Le dichiarazioni di Zerbin

Futuro: “Io sarò la sorpresa della Serie A? Domani arriverà il mio agente Furio Valcareggi qui a Castel di Sangro e vedremo insieme alla società quale sarà il mio avvenire nella prossima stagione. Fin da sempre ho cercato di fare il massimo, sognavo la possibilità di giocare con il Napoli“.

Ruolo: “Ho provato qualche volta in ritiro a giocare sulla sinistra e sulla destra a difesa alla Zambrotta, mi devo applicare difensivamente. Mi piace di più attaccare, cercherò di imparare anche quel ruolo lì visto che è importante essere duttili”.

Curiosità: “La musica che ascolto? Quella commerciale di Spotify nella classifica Top 50”.

Carnesecchi: “Giocatore forte, ha fatto grandi cose e merita di stare in Nazionale“.

Esordio in Champions: “Tutti sognano di poter giocare in Champions League, mi auguro un giorno di poter fare anche io una presenza con la maglia del Napoli”.

Alessio Landolfi