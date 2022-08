Mertens e Allan alla Salernitana? Risposta a sorpresa di Iervolino

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il Presidente granata ha parlato del mercato della sua squadra facendo riferimento anche alla possibilità di portare a Salerno due giocatori come Mertens e Allan.

Danilo Iervolino Presidente Salernitana (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito le sue parole:

Mertens ha rifiutato perchè vuole visibilità europea per andare al Mondiale? “Noi non abbiamo fatto offerte, gli abbiamo aperto le porte di casa. Io lo stimo tantissimo e può ancora dare tanto al calcio. Non c’è stato alcun rifiuto perchè non ci sono state offerte“.

Allan può arrivare? “Noi siamo attenti sul mercato e stiamo valutando dei giocatori che possano inserirsi bene nel nostro modulo di gioco. Sui giornali si leggono tanti nomi, molti sono veri, altri sono totalmente inventati e Allan è uno di questi”.

Condivide il modus operandi di De Laurentiis? “Non entro nel merito di scelte che non mi appartengono. Penso che il presidente abbia la sua strategia e la rispetto. Non è facile gestire una squadra di calcio. Bisogna creare entusiasmo ma anche guardare ai risultati, all’immagine e anche ai conti. I tifosi sono il fulcro di quello che facciamo. Io sono contento di fare questo tipo calcio dove i tifosi sono i miei consiglieri”.