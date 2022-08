“Nessuna offerta per Mertens”: c’è l’annuncio del club di Serie A

Dries Mertens ha lasciato il Napoli in questa calda estate: dopo nove anni, 148 gol e quasi 400 presenze, è terminata la storia d’amore tra il belga e la città partenopea. I tifosi azzurri hanno sperato fino all’ultimo in un rinnovo, ma alla fine non è stato trovato l’accordo tra giocatore e società e il belga è andato via da svincolato.

A pochi giorni dall’inizio dei vari campionati europei, l’attaccante ex Napoli non ha ancora trovato una nuova squadra: ci sono diversi club su di lui, ma il belga non ha ancora scelto la sua prossima destinazione.

Dries Mertens (FOTO – Getty Images)

Diversi club hanno cercato Mertens nel corso degli ultimi due mesi: su tutti sembrano esserci Lazio e Anversa. Negli ultimi giorni, è circolata anche la voce di un possibile interessamento della Salernitana, disposta a offrire al belga un contratto di 3,5 milioni a stagione.

Oggi, però, ai microfoni di TuttoSalernitana.com, la società ha voluto far sapere che per ora non c’è stata nessuna offerta per Mertens perché il calciatore vuole aspettare una proposta da un club che gioca le competizioni internazionali.

La Salernitana ha però aperto le porte a Mertens: la società ha dichiarato di esser disposta a fare un’offerta nelle prossime settimane a cifre più basse. Il futuro di Ciro è ancora da scrivere, ma a sorpresa potrebbe essere ancora in Campania.