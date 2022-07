Calciomercato Napoli, fissato l’incontro col Sassuolo per Raspadori!

Continua la trattativa utile per portare al Napoli Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo è il prescelto da società e allenatore per aumentare la qualità sulla trequarti azzurra.

Fa il punto sulla trattativa l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale ribadisce l’intenzione del giocatore di trasferirsi al Napoli, dopo che è stato già trovato l’accordo con la società azzurra per un contratto da 2.5 milioni di euro all’anno a salire.

Foto: Getty Images- Raspadori

Secondo il quotidiano, la trattativa col Sassuolo si preannuncia però non facile in quanto la società neroverde non ha molta intenzione di lasciar partire anche Raspadori dopo che si è già fatta strappare Scamacca dal West Ham.

Il Napoli però non molla ed è previsto un incontro per domani (martedì al massimo) per provare a trovare l’accordo. La breve tempistica per questo incontro non è casuale: c’è infatti fretta per chiudere la trattativa in quanto il Sassuolo, dovendo comprare un sostituto, non sarebbe disposto a dilatare troppo i tempi per prendere in considerazione la cessione di Raspadori. Sarà necessaria, però, un’offerta molto alta per convincere l’ad nero verde Carnevali a rinunciare all’attaccante.