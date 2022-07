Home » News Calcio Napoli » Politano pazzo di Kvaratskhelia: “È quello che mi ha stupito di più, quest’anno potrà farlo per il Napoli!”

Mancano pochi minuti al fischio di inizio della sfida amichevole tra il Napoli ed il Mallorca, squadra spagnola, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Si tratta della seconda sfida nel ritiro del Napoli in Abruzzo, dopo quella contro l’Adana Demirspor di Inler e Balotelli (terminata con il risultato di 2-2).

Nel corso del prepartita è intervenuto in diretta Matteo Politano.

Di seguito le dichiarazioni dell’esterno azzurro evidenziate dalla nostra redazione:

“Kvara tra i nuovi arrivati è quello che mi ha stupito di più, è giovane e forte. È di grande prospettiva, lasciamolo crescere e potrà farci vincere diverse partite. Il suo punto forte è il dribbling. Lui gioca dalla mia parte, però su quella fascia c’è anche Lozano che non è l’ultimo arrivato (ride, ndr)”.

“I più scherzosi nello spogliatoio? Juan Jesus, Mario Rui, Petagna e Fabian Ruiz sono quelli che scherzano di più nello spogliatoio”.

Subito parole d’amore da parte di Politano per il neo acquisto del Napoli dunque, nonostante la rivalità per un posto da titolare in attacco.