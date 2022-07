Home » News Calcio Napoli » Mario Rui: “È sfida tra me e un altro azzurro per chi batte le punizioni”

Il Napoli sfiderà questa sera il Maiorca per la seconda amichevole del ritiro di Castel di Sangro: ottimo test per i ragazzi di Spalletti che si preparano all’inizio imminente del campionato di Serie A. Dopo l’amichevole contro l’Adana Demirspor, finita con il risultato di 2-2, oggi gli azzurri vorranno vincere per regalare anche una piccola soddisfazione ai propri tifosi. In seguito a questa amichevole, ci saranno altri due test contro Girona ed Espanyol, altri due club spagnoli.

Mario Rui

Nel prepartita, ai microfoni del club, ha parlato Mario Rui: il terzino portoghese ha parlato anche del ballottaggio con Politano per chi batte i calci di punizione. Queste le sue parole.

“Proveremo a segnare di più sui calci di punizione. È sfida tra me e Politano per le punizioni: quando c’è lui, è una bella gara per chi li batte. I cellulari e i social hanno rovinato un po’ l’ambiente all’interno dello spogliatoio, ma capisco che sono dei mezzi importantissimi, è giusto usarli”.