Kepa-Napoli, svelati i dettagli dell’affare: cosa manca per la chiusura definitiva.

Quello di Kepa è il nome balzato in vetta alle preferenze del Napoli per la porta. Dopo un lungo periodo di totale incertezza, sembra che gli azzurri abbiano deciso di puntare definitivamente sul portiere spagnolo. La trattativa è complessa ma, a quanto pare, la chiusura non sembra molto distante.

Ha svelato le ultime notizie su questa trattativa l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a partire dai dettagli già definiti e chiudendo con quelli ancora da limare.

Calciomercato Napoli Kepa Arrizabalaga (Getty Images)

L’operazione si farebbe in prestito, con il Napoli che collaborerebbe per il pagamento di buona parte dell’ingaggio (il club azzurro verserebbe all’incirca 3 milioni). Al momento, non è stata accordata la presenza di un diritto di riscatto ma ciò non sarebbe un problema: in sua assenza, ci sarebbe comunque una corsia preferenziale per il club di De Laurentiis qualora l’anno prossimo si creino le condizioni per una permanenza di Kepa a Napoli.

Per la chiusura definitiva manca ancora però qualcosa: il prestito infatti sarà gratuito ma con dei bonus relativi alle presenze il cui ammontare è ancora da definire.