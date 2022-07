Kepa sempre più vicino, si aprono tre strade per il futuro di Meret

Prosegue a gonfie vele la trattativa che può portare Kepa a vestire la maglia del Napoli. Gli azzurri si sono convinti a puntare con decisione su di lui e, nonostante le evidenti difficoltà che la trattativa presenta, stanno facendo di tutto per chiudere.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta, innanzitutto, i dettagli dell’affare, che dovrebbe chiudersi “stile Anguissa“. Il quotidiano poi racconta delle possibilità relative ad Alex Meret e sulle conseguenze che scaturirebbe la chiusura dell’affare Kepa.

Meret (Getty Images)

Meret, come ben sappiamo, è disposto a restare solo a patto di avere maggiore spazio. Le cose sembravano starsi evolvendo in questo senso dopo l’addio di Ospina e l’accelerata per le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023. Il portiere friulano ha sempre chiesto, però, garanzie ben precise di continuità che, con l’arrivo di Kepa, svanirebbero.

Si aprono a questo punto tre strade sul suo futuro: mancato rinnovo con addio a 0 l’anno prossimo, rinnovo per partire in prestito o cessione in questa sessione di mercato. In caso di partenza, tornerebbe di moda il nome di Sirigu, già trattato in precedenza come possibile suo vice.