Juan Jesus: “Questo match è servito per il campionato. Piatto preferito napoletano? Non è la pizza”

Si è concluso con il risultato di 1-1 il match del Napoli contro il Maiorca, seconda amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno disputato un buon primo tempo in cui ha trovato anche la rete del vantaggio con un rigore perfetto segnato da Victor Osimhen. Nella ripresa, invece, gli azzurri hanno dato l’impressione di avere meno cattiveria e il Maiorca ne ha approfittato per pareggiare i conti con la rete di Raillo, arrivata dopo un’altra indecisione di Alex Meret.

Ai microfoni del club, ha parlato anche Juan Jesus, entrato durante l’intervallo prendendo il posto del neo acquisto Kim Min-jae: queste le sue parole.

“Volevamo vincere oggi, ma quest’amichevole ci è servita per mettere benzina per il campionato. Kim è un giocatore molto tecnico, lo ha dimostrato anche oggi. Appena è arrivato, ha fatto subito bene, farà una grande stagione.

Noi brasiliani siamo più bravi a ballare, non c’è competizione con gli altri. Il calciatore brasiliano più forte in circolazione è Neymar, l’idolo della nazionale, il numero 10. La parola napoletana che uso più spesso non si può dire, quindi dirò “fratemo”. Purtroppo, di solito impariamo prima tutte le parolacce e poi le altre parole. La mozzarella di bufala è il piatto napoletano che mi piace di più, anche più della pizza”