Ronaldo sostituito a fine primo tempo, il suo gesto fa discutere

Continua a tener banco la questione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese vorrebbe infatti cambiare aria per continuare a giocare la Champions League, che il Manchester United non disputerà, e ritoccare i propri record personali.

Dopo le assenze dagli allenamenti con i Red Devils degli ultimi giorni, oggi Cristiano Ronaldo è tornato in campo con lo United.

Ten Hag però l’ha sostituito al termine della prima frazione di gioco ed il conseguente gesto del portoghese ha fatto il giro del web.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo infatti avrebbe lasciato lo stadio ben prima del fischio finale, dimostrando come non sia pienamente coinvolto nel progetto del Manchester United ed abbia voglia di cambiare aria il prima possibile.

Continua quindi a tener banco la questione relativa al suo futuro e questo gesto non fa altro che avvalorare la tesi che vede come più che probabile un suo addio in questa sessione di mercato.

Tra le squadre in maggiore contatto con Jorge Mendes, agente del calciatore, ci sono il Napoli e lo Sporting Lisbona. Per scoprire come andrà a finire la telenovela non resta altro che aspettare il termine del calciomercato.