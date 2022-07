Home » News Calcio Napoli » Kim: “Confronto con Osimhen? Mi sta aiutando in questi giorni”

A pochi giorni dall’ufficialità del passaggio di Kim al Napoli, il sudcoreano si è presentato ai tifosi nella conferenza stampa a Castel di Sangro, proprio come accaduto nella giornata di ieri con Olivera.

Il nuovo difensore centrale parla ai giornalisti del suo approdo ai piedi del Vesuvio; tra i vari argomenti discussi in conferenza, il sudcoreano classe ’96 si è soffermato alla domanda sul compagno di squadra Victor Osimhen e il confronto con lui in allenamento.

Ecco di seguito le sue parole:

“Credo che allenarmi continuamente in ritiro sia importante per la mia crescita, confrontarmi con un attaccante come Osimhen mi aiuterà tantissimo a migliorarmi sempre di più”. Il neoacquisto del Napoli ha così risposto sul compagno di squadra nigeriano.

Kim Min-Jae Napoli (FOTO SSC Napoli)

Kim Min-Jae, avrà quindi l’arduo compito di sostituire uno dei migliori difensori centrali in circolazione. Al difensore sudocoreano classe ’96 sembra non mancare affatto la personalità, quest’ultima che all’interno dello spogliatoio serve tantissimo dopo l’addio di Insigne, Ospina, Mertens e Kalidou Koulibaly.

FERNANDO GRAZIANO