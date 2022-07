Futuro Gaetano: si muovono tre club di Serie A, a giorni si decide

Gianluca Gaetano è ancora un nome che cammina sul filo del rasoio per il Napoli del 2022/23. Il centrocampista è tornato dal prestito alla Cremonese molto più pronto e preparato per affrontare i palcoscenici importanti che sa offrire la Serie A.

Ma il suo futuro è al Napoli o sarà lontano dagli azzurri? Luciano Spalletti gli sta dando molta fiducia nei giorni di ritiro precampionato ma non ci sono ancora certezze.

Gaetano Cremonese (Getty Images)

Napoli, addio Gaetano? Cremonese, Empoli e Sampdoria ci pensano

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Cremonese spinge per riprendere Gianluca Gaetano dal Napoli. La formula potrebbe essere ancora quella del prestito, per provare a ricostruire la magia della scors stagione che ha portato i grigiorossi in Serie A – anche grazie ad una grande stagione del centrocampista azzurro.

Sulle tracce di Gaetano non c’è solo la Cremonese: anche Empoli e Sampdoria stanno tessendo i contatti con il Napoli per il classe 2000. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro: molto dipenderà anche da Luciano Spalletti.