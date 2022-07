Decisione a sorpresa sull’affare Deulofeu-Napoli: gli aggiornamenti

Gerard Deulofeu è il calciatore su cui si è basato il calciomercato del Napoli per diverso tempo. Il fantasista spagnolo è sempre parso come l’uomo che avrebbe dovuto sostiture Dries Mertens nella prossima stagione. La stagione con l’Udinese è stata molto importante e il suo futuro sembrava scritto: al Napoli per un’altra, grande, e forse ultima, chance della carriera.

Poi l’intoppo che ha fermato tutto: Deulofeu non è mai stato il primo nome sulla lista di Luciano Spalletti per l’attacco partenopeo.

Deulofeu Napoli (Getty Images)

Deulofeu Napoli non si fa! Le ultime notizie

Il futuro di Gerard Deulofeu sarà ancora all’Udinese: o comunque non sarà al Napoli. Secondo quanto riferisce tuttoudinese.it, gli azzurri hanno completamente scaricato Deulofeu. La pista che portava lo spagnolo tra le fila di Spalletti non ha preso piede e ora il suo futuro è tutto da riscrivere.

L’Udinese non sarebbe andato al di sotto di 18 milioni per cedere Deulofeu: soldi che il Napoli non avrebbe mai sborsato, soprattutto per i 28 anni dello spagnolo. Resterà a Udine, nonostante gli interessi di Villarreal e Marsiglia.