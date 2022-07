Szoboszlai piace al Napoli: la “benedizione” del CT dell’Ungheria

Dominik Szoboszlai è il nome che stuzzica le idee di Cristiano Giuntoli per il dopo Zielinski. L’addio del polacco sembra sempre più probabile nei prossimi giorni di mercato e la dirigenza azzurra si sta guardando intorno. C’è anche il profilo di Antonin Barak in lista ma si vuole provare a prendere un calciatore più giovane e dall’appeal internazionale.

Szoboszlai Napoli: parla il CT dell’Ungheria

Il Napoli sta valutando il profilo di Dominik Szoboszlai per il futuro. E la “benedizione” al suo approdo in azzurro è arrivata da Marco Rossi, CT dell’Ungheria (nazionale di Szoboszlai), ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Szoboszlai gioca in un club importante come il Lipsia che è la terza squadra della Bundesliga. Se dovesse arrivare a Napoli farebbe un ulteriore step in avanti, ma bisogna valutare tutti gli aspetti. Come Zielinski calcia di destro e di sinistro. Con il destro calcia in modo impressionante dando grande qualità. Tatticamente la collocazione è più o meno la stessa, quindi credo possa essere una valida alternativa in caso di addio del polacco”.