Calciomercato Napoli, spunta l’alternativa a Raspadori: è un vecchio pallino di Giuntoli

L’edizione odierna de Il Mattino descrive uno scenario ben definito per il calciomercato del Napoli. Secondo il quotidiano, infatti, il Napoli starebbe pianificando un doppio colpo in avanti che però dipenderebbe dall’arrivo di due uscite. La prima delle due è quella di Petagna, su cui è sempre forte il pressing del Monza: una sua partenza aprirebbe le porte all’arrivo di Giovanni Simeone come vice Osimhen.

Potrebbe portare però ad un secondo colpo, stavolta per la trequarti, la partenza di Piotr Zielinski. Il polacco starebbe valutando con sempre più serietà la possibilità di trasferirsi al West Ham che, d’altro canto, starebbe facendo di tutto per venire incontro alle richieste del Napoli.

Foto: Getty Images- Dominik Szoboszlai

Nel caso in cui si chiuda la cessione di Zielinski, il quotidiano vede due nomi come suoi possibili sostituti. Uno dei due è ben noto ed è quello di Giacomo Raspadori, giocatore che tra l’altro avrebbe già accettato la destinazione Napoli. Le difficoltà nel trovare l’accordo col Sassuolo rendono però obbligatoria la valutazione anche di altre piste.

Potrebbe così esserci un ritorno di fiamma per il trequartista del Lipsia Dominik Szoboszlai. Il giocatore fu trattato dagli azzurri quando giocava ancora nel Salisburgo ma piace ancora a Giuntoli così come all’allenatore Spalletti. La richiesta del Lipsia è abbastanza alta (30 milioni di euro) ma l’età del ragazzo (21 anni) potrebbe convincere la società del valore dell’investimento.