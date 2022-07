Infortunio Kvaratskhelia: le immagini sui social preoccupano i tifosi

Khvicha Kvaratskhelia, nuovo esterno offensivo del Napoli, ha cominciato ormai da qualche settimana la sua esperienza napoletana e ha già conquistato il cuore dei tifosi.

Sin dalle prime battute di Dimaro ha mostrato le proprie qualità tecniche proponendo giocate di alta qualità e attirando gli occhi su di sé.

Khvicha Kvaratskhelia

Nelle prime uscite stagionali del Napoli ha realizzato diversi gol davvero belli ma soprattutto ha fornito assist al bacio.

Proprio in occasione della prima amichevole in quel di Castel di Sangro contro l’Adana Demirspor, Kvaratskhelia è entrato nel secondo tempo, ma subito ha messo il proprio zampino facendo un assist formidabile a Lozano in occasione del vantaggio dei partenopei.

Tuttavia, pochi minuti prima, in uno scontro fortuito di gioco, il georgiano è rimasto accasciato al suolo per qualche minuto: avvertiva un forte dolore alla mano sinistra.

Il calciatore però si è prontamente rialzato concludendo il match.

Adesso, stando a quanto si evince dalle Instagram stories di Fabian Ruiz, il giocatore ha un’evidente fasciatura alla mano sinistra, sintomo che comunque il colpo è stato forte.

Fasciatura Kvara

In ogni caso, le sue condizioni non destano preoccupazione, visto che il calciatore ha terminato regolarmente la gara.